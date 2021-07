O artista paulistano Paulo Nimer Pjota foi convidado pela plataforma de artes grega, Deo Projects para participar de um período de pesquisa de campo na ilha de Chios, na Grécia – entre maio e julho deste ano. O resultado dessa investigação é uma exposição de obras inéditas do artista no antigo abatedouro da ilha, com inauguração prevista para o dia 10 deste mês.