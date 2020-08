Paulo Miklos volta a compor para lançar novo disco

Após um período de adaptação à rotina na pandemia, Paulo Miklos voltou a compor para lançar novo disco. E, amanhã, o ex-Titãs participa da Virada SP Online. “No começo, foi difícil trabalhar a criatividade, esse foco ficou na distribuição dos afazeres domésticos, por exemplo, aprender a cozinhar com Renata, minha mulher”, conta. Mas há algo que ele lamenta não ter podido fazer: ir para Barcelona receber prêmio de melhor ator no festival de cinema Barciff. Pela sua atuação no filme O Homem Cordial.