Paulo Mendonça fala sobre filme de relançamento do Museu da Língua Portuguesa e outros projetos

“Com música, livros e filmes, tenho conseguido resistir bem a esse isolamento”, contou Paulo Mendonça, enquanto posava para a coluna, por meio do FaceTime, direto de sua casa no Rio. Membro da Academia Brasileira de Cinema, está produzindo virtualmente vários trabalhos. “Estou montando os filmes da campanha de relançamento do Museu da Língua Portuguesa, previsto para junho/julho, produzindo o clipe Anjos Secretos, parceria de Francis Hime com o fadista português Jorge Fernando, e a série sobre Alceu Valença para a TV”.