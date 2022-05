Paulo Guedes sondou ex-presidente da Mercedes-Benz para cargo no governo

Dias antes de deixar a presidência da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, da Mercedes-Benz, foi sondado informalmente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para trabalhar no governo.

O convite foi feito após uma reunião para discutir formas de atrair novas empresas do setor de tecnologia para instalar fábricas no Brasil. Segundo fontes ligadas a Moraes, o executivo não tem planos de deixar a indústria de veículos.

DEBATES. Sergio Moro é o primeiro convidado da série “Amcham Eleições”, que começa amanhã em SP. A Câmara, que reúne 4 mil empresários, vai expor, em documento de 70 páginas, sua agenda para o País.

LUXO. O Six Senses Botanique, na Serra da Mantiqueira, terá aporte de R$ 80 milhões. O objetivo é transformá-lo no hotel mais luxuoso do Brasil.

ESTE PAÍS. Ana Maria Machado coordena diálogos sobre o Brasil na ABL. Os palestrantes serão o antropólogo Mércio Gomes (hoje), o escritor Paulo Scott (dia 12) e o jornalista Sergio Rodrigues (dia 19).

CINCO POR UM. Abre hoje no Jardim Anália Franco o complexo Vila Anália, megaempreendimento com cinco operações de restaurantes simultaneamente, além de um empório, uma pâtisserie, lojas de charuto, taças, chocolates e muito mais.