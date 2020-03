Paulo Guedes passeia no calçadão do Leblon nesta quinta-feira

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é coerente. Faz o que prega. Foi clicado nesta quinta-feira (25), andando no calçadão do Leblon, no Rio. Devidamente afastado, a uma distância de quase dois metros, da mulher Maria Cristina.

O presidente Bolsonaro tem pedido, desde a ultima terça-feira (24), o fim do “confinamento em massa”. O discurso dele, em cadeia nacional, tem apoio, no bastidor, da equipe econômica comandada por Guedes. O ministro seria um dos integrantes do governo a alertar o presidente sobre o risco da paralisação brusca da economia.

A equipe econômica, inclusive, trabalha com a possibilidade de retomada gradual da quarentena a partir de 7 abril.