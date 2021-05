Paulo Guedes insiste em ignorar problemas do governo, avaliam empresários

Boa parte da iniciativa privada, com a qual essa coluna conversa, não aprova a recorrente postura de Paulo Guedes em ignorar a realidade. Ontem, cinco interlocutores da coluna, todos de peso, apontam que a atitude de empresários e banqueiros hoje é de ignorar o governo Bolsonaro.

Do ministro, “que insiste em ver só o quarto cheio do copo da economia brasileira e ignorar os outros três quartos que estão vazios”, esperam bem pouco.

Guedes estaria no exercício de “usar a viseira de lado”, se referindo à passeata de motos pró-Bolsonaro, domingo, no Rio.

Um banqueiro chegou a dizer que Guedes, ao engolir os “troquinhos”que o presidente da República dá a ele, erra na sua avaliação do todo. “Esse governo é antidemocrático, não tem objetivo e fechou os olhos para erros evidentes na vacinação contra covid”.

Nessa mesma linha, outro integrante do mercado financeiro, ao lembrar que a política é a arte do possível, sugere ao ministro que “decida como é a melhor maneira de servir às suas próprias ideias”. Defende que Guedes peça o chapéu “em prol do liberalismo econômico”.

O governo Doria anuncia hoje investimento de R$ 50,4 milhões em 140 municípios turísticos.

Cada cidade do Estado receberá R$ 360 mil para obras.

Dobradinha

O brasileiro Alexandre Mavignier, que está expondo na Bienal de Arquitetura de Veneza, foi convidado também para participar da Bienal de Arte da cidade italiana.

Em Lágrimas Amazônidas, o artista remonta os rios da floresta com 994 pedaços de carvão vindos da região.

Vida em livro

Ringo Starr e Ney Matogrosso estão entre os artistas que deram depoimentos para o podcast Caçadores de Histórias, de Julio Maria e Chris Fuscaldo.

A série fala sobre os bastidores e os dilemas que existem por trás das biografias – desde o machismo no meio literário até o difícil trabalho de contar a vida dos ultra famosos. Estreia no dia 31.