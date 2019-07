Paulo Guedes elogia criação, no Senado, de PEC separada para Estados e municípios

Seguindo roteiro

Paulo Guedes elogiou ontem a criação, no Senado, de uma PEC separada para incluir Estados e municípios na legislação da nova Previdência. Anteontem, coube a Rodrigo Maia declarar apoio à iniciativa de Davi Alcolumbre nesse sentido.

Essa estratégia evita que a reforma, aprovada na Câmara, seja muito modificada ao passar pelo crivo do Senado. O que faria com que ela voltasse à Câmara para outra votação.

Roteiro 2

Duas PECs dobram as chances de vitória do governo Bolsonaro na tramitação da reforma. Uma delas promovendo maior economia de recursos, incluindo Estados e municípios. E outra com corte de custos menor, já aprovada na Câmara.

O trio Guedes, Maia e Alcolumbre tem trabalhado em plena sintonia.

Impacto zero

A suspensão temporária de contratos com laboratórios públicos nacionais para produção de medicamentos, decidida esta semana pelo Ministério da Saúde, não afeta em nada a distribuição no Estado de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Saúde, a maior parte dos projetos de Parceria para o Desenvolvimento Produtivos (PDPs) dedicados à fabricação de remédios ainda não está em funcionamento.

Impacto zero

A obra da Libbs, por exemplo, está encaminhada mas a fábrica começa a produzir somente em 2020.

Bons ventos

Mesmo com muita reclamação do paulistano nesta época de inverno, a qualidade do ar na Grande São Paulo andou… melhorando. Pelo menos, é o que a Cetesb divulga hoje, destacando a menor presença de monóxido de carbono e dióxido de enxofre em 2018.

Marcos Penido, secretário de Doria, assegura que a região têm conseguido manter a qualidade média do ar nos últimos três anos.

Nova regra

O STJ marcou data para entrar na discussão sobre a MP da Liberdade Econômica. Os ministros Luiz Felipe Salomão e Villas Boas Cueva organizam seminário para 12 de agosto – no qual será analisada a viabilidade jurídica das mudanças propostas na MP 881.

Vida real

Para Rafa Brites, a decisão ontem, do Instagram, de não divulgar mais likes é positiva. A influenciadora – que tem 1,7 milhão de seguidores – afirmou que já deixou de postar fotos por acreditar que não teriam likes. “Me considero uma pessoa saudável e segura na minha autoestima e mesmo assim já agi dessa maneira. Imagina quem não se vê desse modo, como isso pode afetar?”, indagou.

Sucesso

São Paulo acaba de ser incluída, pelo portal americano Culture Trip, na lista das dez cidades mais multiculturais do mundo – ao lado de NY, Paris, Londres e Los Angeles. A cidade também foi convidada para o World Cities Culture Forum – que acontece em outubro em Lisboa.

Sucesso em Viena

Após esgotar a bilheteria de apresentações em Viena, o Balé da Cidade executa performances extras de Um Jeito de Corpo – Balé da Cidade Dança Caetano, dias 23 a 26, no Burgtheater da cidade. Na ocasião, Ismael Ivo receberá a condecoração do presidente da Áustria, Alexander van der Bellen.

