Paulo Dimas recebe Luiza Brunet para falar de violência doméstica

Para falar sobre ações para enfrentar a violência, Luiza Brunet – acompanhada da promotora Gabriela Manssur, e da ex-lutadora Érica Paes – visitou, na quarta-feira, Paulo Dimas, secretário de Justiça do Estado de São Paulo.

Voltam a conversar na quinta-feira da semana que vem para lançar, já em março, plano de combate e prevenção do problema.

No início do mês, o mesmo grupo, batizado de #somosmuitas, se reuniu com o governador do Rio, Wilson Witzel.

