O jantar para convidados no Farol Santander não foi o único encontro recente de Paulo Borges, idealizador da SPFW, com Sergio Rial, presidente do banco.

Há quem jure que dessa aproximação sairá uma parceria no mundo da moda.

Leia mais notas da coluna:

+ Novo espera para ver se apoia alguém no 2.º turno

+ Paulo Guedes cancela participação em evento da XP