Paulo Betti descreve sua querentena

Paulo Betti descreveu como tem sido sua quarentena: “Sobrevivo, tomo vacina, leio, desespero, me revolto com as queimadas, ando de bicicleta, tenho medo, apavoro, escrevo, posto, respondo, curto, lembro, amo, lavo prato, me divirto no BBB, faço “lives”, vejo “lives”, faço suco verde, quebro coco, vejo novela, GloboNews, Jornal Nacional, dou risada com a Dadá, molho as plantas, organizo a logística das compras das hortaliças, dou entrevista, milito, assisto filmes, vejo gols sem torcida, escrevo sem parar meus pêsames, meus sentimentos, condolências e espero que tudo passe”.