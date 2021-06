Paula Trabulsi pilota série sobre mulheres inspiradoras

A cineasta Paula Trabulsi, fundadora do coletivo internacional de inteligência criativa ASAS, se uniu ao Instagram para fazer a websérie togetHER – que mostra a trajetória de três mulheres consideradas inspiradoras. “Quis revelar essa sororidade feminina, que relembra nossas virtudes e qualidades. Focamos nas histórias de pequenos negócios com impacto positivo no mundo”, diz Paula. A chef nigeriana Simileoluwaa Adebajo, a dona de livraria Ketty Valencio e a ativista Lovern Gordon participam dos episódios: “Elas nos olham nos olhos e seus respectivos ‘feeds’ inspiram uma cinematografia singular e poética”, explica.