Paula Toller entra com ação de indenização contra PT e Haddad

Antes tarde…

O pedido de Paula Toller ao PT, em outubro, para suspender o uso da canção Pintura Íntima por ativistas pró-Haddad, não foi atendido, segundo ela. Entretanto, a vocalista ganhou no TRE e foram retirados, das redes sociais, os vídeos com o refrão da musica.

Caso encerrado? Não. Semana passada, a vocalista da banda Kid Abelha decidiu entrar ação na Justiça contra o partido e Haddad, na condição de uma das detentoras dos direitos autorais da música.

…do que…

Toller pede R$ 200 mil ao PT pela utilização indevida de imagem e obra. A veiculação da propaganda, segundo consta da petição, começava com a imagem de um dos integrantes da banda, Jorge Israel, tocando sax. E prosseguia com a autora cantando e dançando o refrão “Fazer amor de madrugada, Amor com jeito de virada”.

…mais tarde

Toller informa que não há interesse da sua parte em manter audiência de mediação ou conciliação.

De mim distante

Falando em Haddad, enquanto o vencedor das eleições, Bolsonaro, está em Brasília esquentando a cabeça por causa da Previdência, o ex-prefeito se refresca em Cancún.

Acompanhado de Ana Estela, foi visto mais precisamente em Ik Kil, a caverna sagrada dos deuses… maias. Perto de Chichen Itzá.

Top

O ranking é da Bloomberg: o BR Partners foi o banco brasileiro com maior volume de operações de M&A transacionadas no primeiro semestre de 2019.

Deu azar

Segundo o advogado Aloisio Lacerda Medeiros, o seu cliente Cesar Mata Pires Filho, empreiteiro da OAS, não sofreu enfarte durante o depoimento em Curitiba por pressão do juiz Luiz Antonio Bonat, que foi afável. “Eu é que estava inquirindo ele”, explicou à coluna.

O secretário de Bonat, disse Medeiros, ligou ontem para saber como Pires Filho estava.

No telhado

Depois dos comentários feitos ontem pelo ministro Ricardo Salles, sobre as conversas com Noruega e Alemanha, a impressão dominante, entre ambientalistas ouvidos pela coluna, é de que o Fundo Amazônia… subiu no telhado.

Quase sócio

Kleber Mendonça Filho está quase se transformando em “sócio” do Festival de Gramado. Depois dos sucessos de Aquarius e O Som ao Redor, seu filme Bacurau – premiado em maio no Festival de Cannes – abre o evento.

Na programação geral, a partir de 29 de agosto, vão competir 19 longas e 34 curtas.

Do bem

A Associação Beneficente Santa Fé se prepara para fazer– no dia 12 de setembro – leilão beneficente em celebração aos 26 anos da instituição. Com jantar assinado pela chef Morena Leite, no Clube Pinheiros.

