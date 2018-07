Patrícia Casé comanda agência de palestras

Há anos cuidando da comunicação e gestão de imagem de artistas e famosos, Patrícia Casé alça novos voos. Acaba de abrir uma nova agência: só de palestrantes, a Casé Fala. Em seu cardápio já há nomes internacionais como David A. Wilson, do Portal The Grio e Todd Brown, consultor em marketing dos EUA. “Diante de temas e demandas do mundo contemporâneo, a Casé Fala nasce com o propósito de ajudar as empresas a dialogarem com seus públicos de maneira próxima, ética, compreendendo a individualidade de cada um para construir relações humanas e verdadeiras”, afirma.