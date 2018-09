Patricia Bonaldi estreia coleção Teen para debutantes

Inspirada em sonhos e contos de fadas, Patricia Bonaldi estreia sábado – com desfile no MIS, durante o Fashion Meeting – sua coleção Teen – totalmente pensada para as debutantes de plantão. “Essa etapa é um momento muito especial na vida de uma menina. É uma fase de transição, um marco importante que será lembrado para sempre”, reflete Patricia. “As meninas querem peças de acordo com a sua personalidade, seja ela mais fashionista, romântica, glamourosa, mas que tenha a ver com a ocasião e com essa fase, que é muito específica”, explica a estilista. “Nosso grande objetivo é transformar os vestidos dos sonhos em realidade para cada uma delas.”