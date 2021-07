Patrícia Barros e Graziela Martine, da Art Homage, vão levar brasileiros para exposição no Egito

Patrícia Barros e Graziela Martine são sócias na Art Homage. “Uma operadora cultural, como gostamos de chamar”, explica Graziela. A dupla encontra obras de arte especiais para clientes e monta diversos projetos. Estão á frente, por exemplo, da programação de artes visuais do Instituto Artium – casa tombada em Higienópolis, que abre as portas em agosto. E foram escolhidas pela Art D’Egypte como embaixadoras da histórica exposição “Forever is Now” – a primeira mostra em 4.500 anos montada nas Pirâmides do Cairo, onde o brasileiro João Trevisan fará uma instalação. A lista de convidados brasileiros é delas.