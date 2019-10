Passos firmes

Lívia Ribeiro, fundadora e diretora criativa da Louie – marca especializada em sapatos masculinos – se rendeu ao universo feminino e lança a Louie For Her. “Experiência e um espírito inquieto são alguns dos pontos que ligam a Louie a mulheres fortes”, diz Lívia, que vai lançar seus sapatos femininos durante o desfile de Gloria Coelho na SPFW, dia 17, na Faap. “Além de bonito, um sapato precisa cumprir sua maior virtude: calçar bem. E isso é, literalmente, uma questão de construção – tanto no que diz respeito à maneira como nasce cada par, quanto no que toca à excelência e tradição criadas pela marca por trás dele”, define.