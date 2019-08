Da direção de arte para os móveis

Depois de anos atuando como diretor de arte, Ricardo van Steen agora se dedica a uma antiga paixão: trabalhar com arquitetura e engenharia, profissões de seu pai e do avô. Para tanto, passa a se dedicar ao design de móveis, apresentando sua primeira linha, Mobília Tempo, em forma de exposição – na terça, na Galeria Mapa, no Baixo Augusta. “Minhas raízes são belgas, portuguesas e brasileiras, daí a obsessão pelos detalhes, a paixão pelo trabalho artesanal ”, descreve.