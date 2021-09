Partido Comunista da China deve preservar ativos operacionais da Evergrande que continuam funcionando

O Partido Comunista da China deve preservar ativos operacionais que continuam funcionando na quase falida Evergrande – para evitar impacto social. Mas seus acionistas perderão tudo, bem como seus credores diretos.

A tese é de um analista de mercados internacionais, acreditando que o governo da China vai injetar liquidez nos mercados amanhã – quando termina o feriado chinês. Também vão monitorar o impacto do problema gerado pela construtora devedora de US$ 305 bilhões.

Se parecer que o sistema continua sob estresse, entram com uma política fiscal mais agressiva.

X da China

O problema de crédito na China é sério, mas a questão da Evergrande é, sim, consequência direta de medidas do governo para prevenir uma bolha no sistema imobiliário. Segundo o mesmo analista de mercados, os chineses sabem, pela experiência japonesa, que o estouro de uma bolha imobiliária pode gerar uma crise que perdurará… por décadas.

E querem caminhar entre fazer o mercado precificar o risco de crédito da forma correta e impedir o evento sistêmico. Uma linha tênue…

X da China 2

“Se virar um evento sistêmico, será por erro de política econômica e não por falta de recursos. O governo claramente dispõe de instrumentos necessários para lidar com o problema. Agora, como fazer isso sem criar ‘moral hazard’, é o desafio”, complementa a fonte. Uma dúvida, cruel.

Futuro verde

Hospitais como o Sírio Libanês, Albert Einstein e a Rede D´Or São Luiz vão se unir ao Incor na pesquisa sobre os efeitos positivos do Canabidiol no tratamento da Síndrome Pós-Covid, conhecida como Covid Longa.

Cerca de mil voluntários serão recrutados para o estudo – previsto para começar em outubro.

Anitta Suplicy

Hoje, no Dia Mundial sem Carro, Marta Suplicy convidou as secretárias da Prefeitura para andar de ônibus elétrico em ato pela sustentabilidade. A ação é inspirada no clipe Girl From Rio, de Anitta.

Semente

Com 99 anos, o edifício da antiga Bolsa Oficial do Café foi recuperado com R$ 2,8 milhões do Estado e MP paulista