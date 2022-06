Participação de empresas de SP em Cannes pode gerar até R$147 milhões em negócios

Nem só de filmes e desfiles de beldades no tapete vermelho vive Cannes. O tradicional festival francês também funciona como um polo temporário de negócios. A participação de São Paulo no festival, por exemplo, deve gerar para o Estado até R$ 147 milhões em negócios no período de um ano, segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O valor é quase 300 vezes maior que o investimento público na viagem. A expectativa das 10 empresas levadas pelo Creative SP, programa da InvestSP e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é que sejam gerados mais de 1,1 mil empregos.

Além de um estande de São Paulo e de ações para atrair investimento estrangeiro, as empresas que foram até lá (como a Mostra Internacional de Cinema) ainda fizeram contato com mais de 300 possíveis investidores e produtores de pelo menos 20 países. Este ano eles também planejam missões para eventos no Canadá e em Portugal.