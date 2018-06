Parte do PSDB estadual está incomodada com convite de Doria a Skaf

Parte do PSDB estadual está incomodada com a intenção de Doria de insistir na negociação com o Paulo Skaf, oferecendo-lhe vaga ao Senado.

Grande parte dos tucanos quer ter um candidato ao Senado e Skaf não deseja, de jeito algum, ser senador. A sua volta à Fiesp, inclusive, foi “hedgeada” recentemente por novas regras criadas pela federação.

Leia mais notas da coluna:

+ Relatório de engenheiros deve servir à defesa de Laurence Casagrande

+ Meirelles defende plano de segurança nas fronteiras em Rio Branco