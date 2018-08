Parte do MDB quer uma mulher como vice de Meirelles. Outros preferem alguém da área da segurança pública. Se for mulher, a escolhida deve ser Fátima Pelaes, presidente do MDB mulher.

