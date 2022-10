Parquinho de diversões da Água Branca desativado gera reclamação de frequentadores

O pequeno parque de diversão e infláveis que existia há anos no Parque da Água Branca – com pula-pula, barco viking e carrossel de carrinhos – foi desativado. Em setembro, a administração da área verde passou para a concessionária Reserva Novos Parques Urbanos e antigos contratos tiveram que ser encerrados.

As pessoas que trabalhavam vendendo entradas para os brinquedos disseram que a exigência de parte da receita a ser repassada ao parque e depois ao governo paulista dificultou a continuidade do lugar querido por crianças. Os frequentadores também estão sentindo falta do espaço.

“A retirada dos brinquedos chamou a atenção das famílias e das crianças”, disse Rosa Bertholini, diretora da escola Casa de Aprendizagem, localizada ao lado do parque. Consultada, a concessionária declarou em nota que, após encerramento do contrato com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, conforme regras do edital de concessão, “qualquer serviço comercial prestado na área deve prever não só o registro fiscal das vendas, como o pagamento de locação do espaço para exploração junto ao público”. E afirmou ainda que está avaliando novas atrações ou serviços para o local.

Volpi e Ferreira Gullar em leilão beneficente

Na próxima quinta-feira acontece a segunda edição do leilão de arte beneficente da Unibes (União Brasileiro Israelita do Bem-estar Social), organização que atende crianças, adolescentes, idosos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. O evento, no Hotel Rosewood, contará com 24 obras de artistas consagrados da pintura, escultura e fotografia, entre eles Alfredo Volpi, Elizabeth Dorazio, Sergio Fingermann, Amilcar de Castro e Ferreira Gullar. Com apoio da Dan Galeria, o valor arrecadado será revertido para os projetos sociais da Unibes que, atualmente, beneficiam 22 mil pessoas em SP.

Arquiteto inaugura novo galpão na Barra Funda

Felipe Protti abre novo espaço na Barra Funda e se une à efervescência do bairro. Na próxima quinta-feira, o designer inaugura um galpão industrial de 700 m² que reúne sob o mesmo teto, fábrica, showroom e lab criativo, marcando os oito anos da sua marca Prototyp& e o lançamento da coleção de mobiliário INOXS 8. “Com este novo espaço, o Bunker Prototyp&, eu ganho independência para experimentar mais, explorar materiais e técnicas e também apresentar um pouco do meu processo produtivo. O meu produto não tem escala, tem consciência e eu realmente gosto de fazer coisas”, disse Protti.

BLOCO DE NOTAS

A FELICIDADE É… O publicitário Nizan Guanaes e o psiquiatra Arthur Guerra lançam hoje em São Paulo o livro Você Aguenta Ser Feliz? (Ed. Sextante). O evento será na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi, às 19h.

PROTAGONISMO FEMININO. Na noite desta terça-feira, as estrelas da gastronomia Bela Gil, Bel Coelho, Kátia Barbosa e Andressa Cabral estarão reunidas em São Paulo para um encontro especial ao lado das chefs Cafira Foz, Bruna Martins, Kalymaracaya Nogueira, Amanda Vasconcelos, Michele Crispim e Nara Amaral. Esse time irá se reunir no Um Rooftop, no Butantã, a convite da cerveja Stella Artois, da Ambev, para o lançamento de um movimento pela equidade de gênero na gastronomia.