Uma das medidas adotadas pelo Parque do Povo em sua reabertura foi a implementação de círculos que delimitam o espaço que os frequentadores devem ficar para respeitar o distanciamento e evitar aglomerações. Mesmo durante a quarentena, o parque, no bairro do Itaim, manteve as rotinas de manutenção e cuidado especial com o gramado e todos os outros espaços de uso dos visitantes.