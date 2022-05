Parque do Ibirapuera ganha novo restaurante com decoração de natureza

Selvagem, o novo restaurante do Parque do Ibirapuera, com inauguração prevista para este mês, vai reutilizar árvores caídas, troncos e folhas em sua própria decoração. “O Parque do Ibirapuera é movido a brasilidade, além de ser um espaço turístico nacional e internacional no qual o visitante está interessado em uma experiência com a natureza”, disse Leo Sanchez, um dos sócios do empreendimento – que ainda conta com Eduardo ‘Papel’ Vitale e o chef Marcelo Corrêa Bastos.

A cozinha será baseada em ingredientes brasileiros, com ênfase na grelha. Como o parque é tombado, as áreas disponíveis para o restaurante eram bem restritas. A opção foi usar um espaço onde antes existia um banheiro.