Parceiros da Educação realizará evento de captação

Em comemoração dos seus 18 anos, a Parceiros da Educação realizará um evento de captação de recursos no dia 27, em SP. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar R$ 4 milhões que serão destinados a novos projetos e expansão da organização. A celebração, comandada por Didi Wagner, terá uma homenagem à Ana Maria Diniz, participação de Luciano Huck, leilão de experiências com Henri Zylberstajn e shows de Blues e Jazz. Na foto, Jair Ribeiro, presidente da instituição.

BLOCO DE NOTAS

NO BAZAR. O Bazar da Cidade volta para sua terceira edição na Casa Museu Ema Klabin – que tem jardins projetados por Burle Marx. A curadoria de produtos de design artesanal, moda, decoração, bem-estar e gastronomia fica a cargo da dupla Bel Pereira e Miriam Lerner. Hoje e amanhã.

INOVAÇÃO FASHION. A terceira edição da Brazil Immersive Fashion Week acontecerá entre os dias 16 e 19 de novembro, no Centro de Inovação State, em São Paulo.

ENCONTRO NA ALEMANHA. Durante a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, o subsecretário de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes, se encontrou com o cônsul adjunto do Brasil em Frankfurt, Elter Nehemias Santos Barbosa.

JÁ É QUASE CARNAVAL. O carnaval paulistano inaugura amanhã a exposição Bicentenário — Contado por Enredos e Fantasias, na Fábrica do Samba. A entrada é gratuita.