Parceiros da Educação lança campanha para captar R$ 1,3 mi

A Parceiros da Educação lança campanha para captar R$ 1,3 milhão, com diferencial importante: toda doação será quadruplicada por membros do conselho e outros empresários paulistas que já apoiam a instituição. A modelagem do processo é capitaneada pela americana Charity, na linha tudo ou nada. “Se o volume de recursos não for atingido, devolve-se todas doações”, conta Jair Ribeiro, presidente da ONG.

