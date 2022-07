Paraisópolis vai receber projeto de emissão de documentos e acesso a benefícios sociais

SOCIAL. A favela de Paraisópolis receberá dia 11 de agosto o projeto Ponto Fácil Social. O equipamento oferece à comunidade serviços como emissão de documentos e acesso a benefícios sociais.

PACTO GLOBAL. O Alicerce Educação passa a integrar o Pacto Global de ONU Brasil devido ações voltadas ao fomento de Erradicação da pobreza.

ASSÉDIO. O comitê de esportes do Grupo Mulheres do Brasil lança na segunda o manifesto Esporte Sem Assédio – em defesa do acesso de todas as mulheres à prática esportiva.

NA ALEMANHA. O Mel Mesmo, produzido pela Cooperativa Mista dos Apicultores da Microrregião de Simplício Mendes, no sertão do Piauí, com apoio do Polvo Lab, será apresentado na maior feira de orgânicos do mundo.

BALCÃO DO GIBA

ESQUINA. Com a cara simpática de um bar de esquina, o Tantin acaba de chegar na Rua dos Pinheiros (nº987). A casa do chef Marco Aurélio Sena tem coquetelaria assinada pelo ótimo Vina Apolinário.

ELIS REGINA. No Tantin, experimente o Elis – versão abrasileirada do Penicillin e uma referência ao apreço da cantora pelo uísque (com uísque, suco de abacaxi, gengibre, xarope de canela sassafrás e finalizado com uísque defumado).

GUEST. O bartender Michel Felício, do bar Bottega 21, receberá na quarta-feira o bartender da Brivitc e finalista do World Class 2021, Ricardo Barrero. Rua dos Pinheiros 1308.