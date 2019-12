Bailarinas, soldadinhos de chumbo, bonecos de neve e, claro, o Papai Noel ganharão vida no próximo domingo na rua Oscar Freire. Tudo parte da primeira edição do Delicioso Espetáculo do Natal – idealizado por Renata Moraes Vichi, VP do grupo CRM, que detém a Kopenhagen, em parceria com o Itaú Personnalité. “Nosso objetivo é que a Parada de Natal entre para o calendário oficial dos eventos da cidade”, diz a empresária, que vai trazer o clima lúdico da data para a famosa rua dos Jardins com luzes, músicas, comidas, oficinas para as crianças e personagens.