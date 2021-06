Para presidente do conselho do SOS Mata Atlântica, Salles deixa sucessor que manterá sua política

Defensores do meio ambiente não se surpreenderam com a saída de Ricardo Salles. “Já era esperado”, pondera Pedro Passos, presidente do conselho do SOS Mata Atlântica. Por outro lado, “nós não aguardamos mudanças nas diretrizes que hoje guiam o ministério”, diz o empresário.

Pudera, Salles sai fortalecido. Deixou sim a pasta, mas fez seu sucessor, Joaquim Pereira Leite, pinçado por ele no começo do governo Bolsonaro, na iniciativa privada. E que deve manter a atual política.

…criatura

Juca, como é chamado pelos amigos, é de tradicional família cafeeira, foi sócio do café Suplicy e teria pavio curto – que terá que controlar. A exemplo do que aconteceu com Abraham Weintraub e Ernesto Araújo, o agora ex-ministro está sendo substituído por alguém com pouca…autonomia.

Espírito público

Com Alckmin se preparando para deixar o PSDB, a turma do deixa disso faz o movimento “Fica Geraldo”. E o grupo Movimento da Social Democracia, com 210 pessoas com representação dentro do partido, pede o Volta Geraldo.

Mudança

O STF, entre 2020 e 2021, surpreendeu no quesito ações trabalhistas. Os patrões ganharam mais ações contra empregados do que vice-versa. O dado faz parte do Anuário da Justiça Brasil, a ser lançado terça-feira. De cada quatro processos julgados, três deram ganho de causa aos empregadores.

Vem aí

Todas as obras de Brígida Baltar catalogadas – além de mais de 30 filmes da artista digitalizados (12 deles inéditos), – foram reunidas em site que entra no ar no dia 1º de julho.

Vem aí 2

A publicação é resultado do projeto Brígida, contemplado pelo Rumos Itaú Cultural, e ganha ainda mais importância depois do incêndio que atingiu um galpão e ocasionou a perda de parte da obra da artista, que agora só pode ser vista na web.

Vem aí 3

A pesquisa também resultou em um livro inédito – a ser lançado – com bastidores, conceitos e técnicas das obras audiovisuais.