‘Para o governo, o meio ambiente é o inimigo’, diz Luisa Mell

Rosto conhecido em campanhas a favor dos animais, Luisa Mell tem circulado, ultimamente, por meio distinto: o da política. Na semana passada esteve na estreia do filme sobre FHC. Na anterior, recebeu um grupo de personalidades em sua casa que incluía o deputado David Miranda e o marido, Glenn Greenwald. Em seu Instagram, com 4,3 milhões de seguidores, ela aparece em fotos com Lula, além de publicar vídeos protestando contra a aprovação do chamado pacote do veneno – que versa sobre o uso de agrotóxicos – no Senado.

"Sempre estive andando no meio de políticos, tanto que eu tenho foto com o Temer, com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Bolsonaro, com o Eduardo Cunha, com o Rodrigo Maia… Eu jurei levar a causa animal para todos os lugares. Me sento com todo mundo para falar desse assunto", diz a ex-apresentadora. Apesar de manter dois abrigos destinados a cães e gatos e um para cavalos, bovinos e caprinos, seu sonho ainda é construir um santuário para animais silvestres, diz à repórter Marcela Paes. Leia abaixo a entrevista.

Ao longo dos anos você se tornou uma ativista reconhecida no País. Como escolher os projetos com que se envolve?

Normalmente são os que tocam o meu coração e não têm nenhuma visibilidade. O oceano, por exemplo, está morrendo e ninguém fala sobre isso. Por isso me envolvi com a Sea Shepherd, por exemplo.

Você teve uma carreira como apresentadora e depois migrou para o ativismo. Foi difícil fazer com que enxergassem seu trabalho de forma mais séria?

Na verdade, as pessoas não viam a proteção animal como uma coisa séria há 20 anos, quando eu comecei a falar disso. Acho que não era nem por eu ser apresentadora, as pessoas realmente não ligavam para isso. A percepção foi se transformando ao longo dos anos. Muita gente me escreve falando ‘eu ria de você quando você chorava na televisão pelos cachorros e hoje eu choro com você, eu me transformei’. Para mim isso é uma grande vitória.

Recentemente você esteve com o Lula e reuniu nomes como David Miranda em sua casa. Seu lado político está aflorando?

Sempre estive andando no meio de políticos, tanto que eu tenho foto com o Temer, com o Fernando Henrique, com o Lula, Bolsonaro, com Eduardo Cunha, com o Rodrigo Maia. Eu sempre estive nos bastidores. Me sento com todo mundo para falar sobre causa animal, e a política é fundamental para essas transformações. Muitas das vitórias que eu consegui foram na política. Com o governador José Serra, conseguimos proibir a eutanásia de animais saudáveis no Estado, por exemplo. Não penso em me candidatar, acho que atuo muito bem fora, cobrando, exigindo e aconselhando, pelo menos neste momento da minha vida.

Você disse que se senta com vários grupos políticos. Sente que há gente mais inclinada a se engajar na causa e outros não?

Obviamente que há grupos que se preocupam menos com o meio ambiente. Durante o governo do PT, do Lula mesmo, eu sempre fui muito crítica em relação à parte de defesa animal e de proteção ambiental. Mas nessa conversa recente de horas com o Lula, ele ouviu muito sobre a causa animal e realmente se abriu para o projeto. Acho que todo mundo está aqui para se transformar, eu mesma há 20 anos não era vegana.

Como vê a atuação do governo atual no tema?

O governo Bolsonaro é diferente, porque nele a destruição ambiental é um projeto. As ações são sempre contra o meio ambiente. Realmente é muito complicado. Se eles quisessem ouvir eu estaria disposta a falar, como estou sempre.

Vale a pena insistir?

Sempre acho que vale insistir em tudo, mas minha grande crítica a esse governo, ao qual eu sempre me opus, é que eles têm a destruição ambiental como plano de governo. Eles não entendem o quanto o meio ambiente é importante. Para eles, o meio ambiente é inimigo do desenvolvimento. Hoje, mais do que nunca, as pessoas sabem que é o contrário, que não vai existir desenvolvimento sem a sustentabilidade