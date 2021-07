Para Miguel Reale Jr., live de Bolsonaro sobre voto impresso denota ‘falta de decoro’

Falta decoro para exercício do cargo. Essa foi a reação ontem, do jurista Miguel Reale Júnior, após os ataques às urnas eletrônicas, durante as duas horas da live de Bolsonaro, anteontem. “Se valer de fake news para desprestigiar o processo eleitoral e democrático, de montagens que já foram desmascaradas, é um grande abuso e desrespeito”.

O jurista sugeriu no ano passado, ao MPF, que este pedisse ao STF a interdição do presidente da República por falta de sanidade mental. Legalmente, o pedido também pode ser feito…por parentes.

A tese da interdição, de abril de 2020, entretanto, não andou.

Disputa

A venda dos aeroportos Congonhas e Santos Dumont – duas joias da coroa –, prevista para 2022, já tem ao menos um comprador de peso: a francesa Vinci AirPorts.

Naus dos…

Aníbal Massaini está angustiado porque não sabe se a matriz de O Pagador de Promessas, o único filme brasileiro a vencer a Palma de Ouro em Cannes, queimou no incêndio do galpão.

O cineasta, dono das produtoras Cinedistri, Cinearte e Anima, contabiliza 70 filmes depositados no galpão, entre cópias e originais.

…desesperados

Tenta também, segundo contou ontem à coluna, descobrir se os Cinejornais do Canal 100 – acervo cinejornal brasileiro criado em 1957 por Carlos Niemeyer – estão perdidos.

De mal…

A Roquette Pinto, associação que assumiu o controle da Cinemateca de 2018 ao fim de 2019, já buscava outro galpão para o armazenamento do acervo. “Sabíamos que este que pegou fogo era inadequado, mas não existia verba. Com o pouco que tínhamos, optamos por fazer melhorias de segurança no galpão da Vila Mariana, onde fica a sede”, explicou à coluna, Francisco Campera.

O diretor da associação contou também que, durante a gestão da associação, existia o plano de fazer um museu com parte dos equipamentos antigos que estavam no galpão incendiado.

…a pior

Campera classifica como falho o edital de gestão do espaço, lançado ontem pelo governo. “A verba de R$ 10 milhões anuais é ainda menor que a anterior.”