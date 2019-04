Para maiores

Diferentemente da maioria dos hubs de inovação em São Paulo, vai ser difícil encontrar alguém de bermuda e boné nos corredores do recém- inaugurado Nextt 49+. O espaço – que agrega coaching, palestras, cursos e locais para integração de profissionais – segue a mesma lógica de muitos outros na cidade, mas é voltado para pessoas a partir dos 49 anos. “Essa parcela é esquecida pelo setor de serviços e pela indústria. Nós vimos essa lacuna por meio de pesquisas. Esse público muitas vezes sai do mercado de trabalho mas está no auge de seu potencial profissional”, explica Ismail Rocha (no centro), um dos sócios do lugar junto com Mauricio Turra e Luiz Garcia (à esq.). A decoração, com rádios e mobiliário mais tradicional também é feita para que o cliente se sinta à vontade. “A forma de empreender desse cliente é diferente da do jovem. Ajudamos nesse caminho.