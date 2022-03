Para homenagear ucranianos, vereador propõe trocar nome de rua do consulado da Rússia em SP

Leia Também Câmara rejeita proibição de bombas de fragmentação

O conflito Rússia-Ucrânia desembarcou na Câmara paulistana. O vereador Rubinho Nunes, ligado ao MBL, protocolou PL propondo mudar o nome da rua onde se encontra o prédio do Consulado-Geral da Rússia para “Rua Heróis Ucranianos”. Não há indícios, ainda, da aceitação da ideia pelos pares.

Para Nunes, o intuito “é sinalizar ao povo ucraniano que os paulistanos os tratam como verdadeiros heróis”. O consulado fica na Rua Lineu de Paula Machado, no Jardim Everest.

Acadêmica

A historiadora e escritora Mary del Priore foi escolhida – como antecipou ontem a coluna – para ocupar a cadeira 39 na Academia Paulista de Letras, que pertenceu ao arquiteto Ruy Ohtake.

Com a indicação, lembra o presidente da APL, José Renato Nalini, a casa volta a ficar completa, com 40 integrantes. A nova acadêmica Mary tem dezenas de livros publicados e ganhou o Prêmio Jabuti com História das Mulheres no Brasil.

Novos ares

Depois de 35 anos no MP paulista, com passagens como conselheiro do CNJ por dois mandatos, o subprocurador-geral Arnaldo Hossepian dá uma guinada. Na segunda-feira ele toma posse como presidente da Fundação Faculdade de Medicina da USP, sucedendo ao ex-reitor Flavio Fava.

“Passei a conhecer melhor a saúde pública ao supervisionar o Fórum da Saúde do CNJ”, afirmou à coluna. Agora vai lidar com o HC, a própria Faculdade, o Instituto do Câncer e a Rede Lucy Montoro.