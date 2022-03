Para homenagear Semana de 22, prefeitura cria festival gastronômico com 22 restaurantes

A Prefeitura criou um Festival Gastronômico para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Batizado de 22+100: Modernismo e Gastronomia na Capital Paulista, o evento reunirá 22 restaurantes apresentando versões clássicas e releituras do cuscuz paulista, símbolo da culinária da cidade e grande referência do imaginário modernista.

O Festival começa dia 31 e dele participam chefs como Rodrigo Oliveira, Janaína Rueda, Mara Salles, Thiago Vinícius e Danielle Dahoui, entre outros. Os preços dos pratos variam conforme o restaurante.

Achado

Obra inédita de Renato Russo foi encontrada pela Legião Urbana Produções. Trata-se de um desenho assinado pelo cantor e compositor – que completaria 62 anos no dia 27. O trabalho faz parte de um acervo mantido pelo filho de Renato com mais de 6 mil itens, como diários pessoais, cadernos musicais, peças de roupas, instrumentos e mobiliário do apartamento do músico.

No combate

Saem do papel duas medidas do Procon-SP de prevenção contra práticas de racismo. Hoje será inaugurado o posto de atendimento para denúncias sobre discriminação dentro da Universidade Zumbi dos Palmares, no Bom Retiro.

E na quinta-feira, o diretor Fernando Capez lança, no Memorial da América Latina, uma cartilha com dez princípios para enfrentar o preconceito racial – a ser enviada a lojas e supermercados para que seja afixada na parede. Em associação com a Fecomércio e a Apas.