Saindo de eventos com Bolsonaro, Gustavo Bebianno, presidente do PSL, costuma chegar ao carro antes do candidato, pois não é tão assediado pelos seguidores.

Ainda assim, adota expediente para evitar conversa: a quem pergunta sobre sua função, Bebianno informa que é… segurança de Bolsonaro.

