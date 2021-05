Para empresários, temperatura da economia brasileira está melhorando

Paulo Guedes declarou ontem publicamente que as arrecadações de fevereiro e março foram as maiores da história para esses meses. Colocação posta, a coluna procurou empresários para confirmar o aumento da atividade formal. E saber, no Estado de SP, se o mesmo aconteceu. .

Apurou que a temperatura da economia brasileira está mesmo melhorando. Não tanto quanto o ministro da Economia “quer fazer crer e menos do que poderia se o Executivo tivesse abordado mais eficientemente os problemas causados pela pandemia”, disse um deles.

Leia Também Governistas na CPI da Covid miram contratos assinados na gestão Mandetta

O mais curioso nas muitas conversas foi receber o mesmo pedido inusitado de diversos integrantes da iniciativa privada: o de não revelar seus nomes para não serem rotulados como… bolsonaristas.

Backlash

As redes sociais de Gabriela Manssur foram invadidas por críticas após a promotora participar de almoço organizado por Karen Miskulin e empresárias, em torno de Bolsonaro, semana passada.

Alguns comentários, inclusive, foram feitos por voluntárias do projeto Justiceiras – criado por Gabriela para defender mulheres vítimas de violência. Ontem, a promotora fechou seu Instagram para comentários.

Backlash 2

Gabriela não foi a única a ser bombardeada. A CEO da Adidas, Flavia Bittencourt, e Rachel Maia, da CVC, também foram alvos de falas negativas após o encontro com o presidente.

Bem vinda,

Faustão ainda não decidiu o que fará na Band. Pelo que se apurou, as opções vão desde um programa semanal nos domingos, um programa esportivo, até uma reedição dos Perdidos na Noite.

liberdade

A pelo menos um amigo, o apresentador brincou que poderá até se aventurar em um programa para…crianças.

Pesos-pesados

Dois vencedores do Nobel da Paz vão participar do lançamento da parceria firmada entre o STJ e a Associação Embaixada da Paz: o ex-presidente do Timor-Leste, Ramos Horta, e o ativista indiano Kailash Sartyarthi. Dia 27.

Os ministros Humberto Martins e Luiz Fux abrem a cerimônia.