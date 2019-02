Para cúpula tucana, Alckmin ‘extrapolou’ nas críticas ao PSDB

No entendimento de uma alta fonte da cúpula tucana, Geraldo Alckmin “extrapolou” nas críticas feitas ao PSDB no encontro da quarta-feira em Brasília – entre elas as de que o estatuto interno “está defasado” e o partido “nunca teve Código de Ética”.

Presente à reunião, a fonte disse à coluna que considera essencial, na responsabilização de pessoas, “separar casos que não são isonômicos”. E entende que nos casos judicializados – como os de Aécio, Marconi Perillo e Eduardo Azeredo – a solução é que se licenciem para se defender.

