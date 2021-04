68% dos CEOs e executivos dizem que vacina é a principal medida para retomada dos negócios, indica pesquisa

A aceleração da vacinação é a principal medida a ser adotada para retomada dos negócios. Pensam assim 68% dos CEOs e executivos ouvidos em pesquisa nacional. Já 78,5% dos 320 participantes – do varejo à indústria – disseram que concordam com a compra de imunizantes por empresas para proteger colaboradores.

A enquete, da BR Angels (associação de investidores) e da plataforma HSM, feita no mês passado, mostra que 7 em cada 10 profissionais estão otimistas com o cenário econômico após imunização ampla.

Circula forte nos bastidores das grandes startups do setor imobiliário que Loft ou Quinto Andar devem fazer novas aquisições de marcas em breve.

Nas últimas semanas, a Loft captou US$ 425 milhões com investidores e o QuintoAndar anunciou a compra da Casa Mineira.

Ante a decisão do STF que permitiu a venda de avaliações psicológicas e manuais a outros profissionais, o Conselho Federal de Psicologia pediu mais prazo à Corte para adaptação e esclarecimentos sobre o assunto.

O conselho aponta que treinadores podem ter acesso previamente a conteúdos de exames – usados para tirar CNH por exemplo – para burlá-los. O diagnóstico continua restritos aos psicólogos.

Depois de ficar três dias na UTI e se recuperar da covid, Gil Diniz entregou cestas básicas na zona leste de SP.

O deputado estadual já colocou um aviso na porta do seu gabinete proibindo o uso de máscaras e continua na mesma toada: “Não defendo a obrigatoriedade, permaneço achando que deva ser opcional”, disse à coluna.

Gabriela Duarte é a entrevistada do Conversa com Bial de hoje. No papo, a atriz fala pela primeira vez sobre as escolhas políticas da mãe, Regina Duarte, e sobre os ataques que recebeu na época em que ela assumiu o cargo de secretária de Cultura.

A Galeria Millan volta a representar Miguel Rio Branco, artista plástico, diretor de cinema e fotógrafo. Sua obra integra diversas coleções como MoMA e Metropolitan, em Nova York; Centre Pompidou, em Paris.