Para Carlos Velloso a decisão de MAM “não manda prender nem manda soltar presos condenados”

Ouvido pela coluna, o ex-STF Carlos Velloso destacou fato central do “caso Marco Aurélio”: o Supremo, nas ações de controle constitucional em abstrato, “não manda prender nem manda soltar presos condenados”. O que o tribunal decide é apenas “se a norma é constitucional ou não”.

Na vida prática do Judiciário, prossegue o ex-ministro, “há situações em que a execução da sentença ou do acórdão de 2.º grau já pode ser decidida”. Por exemplos, “casos de réus perigosos em que se justifica a prisão preventiva. Eu penso, então, que cabe ao juiz da execução decidir no caso concreto”. Velloso termina com uma recomendação: “A segurança jurídica está a recomendar cautela, serenidade, prudência.”

