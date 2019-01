O apoio do PSL e do PRB, ontem, à candidatura de Rodrigo Maia à reeleição, não quer dizer que a disputa pela presidência da Câmara esteja resolvida, avisa o líder do MDB, Baleia Rossi. “Nosso partido tem dois candidatos nessa briga, Alceu Moreira e Fábio Ramalho. O que temos até aqui são movimentos naturais de janeiro”.

Até a votação em plenário, em fevereiro, “outros movimentos podem acontecer”.