Em pleno carnaval, o papa Francisco mostrou que conhece bem… as marchinhas brasileiras. Em encontro com Jack Terpins, do Congresso Judaico Latino-Americano, o argentino Bergoglio até arriscou um trecho da letra: “Se você pensa que cachaça é água…”

Na reunião foram discutidos o combate ao antissemitismo e futuros trabalhos conjuntos entre muçulmanos, cristãos e judeus