Paôla Mansur Flecha de Lima lança plataforma de aluguel de casas de temporada

Pensando em alternativas para manter o setor do turismo no mercado, Paôla Mansur Flecha de Lima criou uma plataforma de aluguel de casas de temporada via grupo fechado do Facebook, a Casa Next. Segundo a empresária, que tem uma agência de turismo, os tipos de viagens que voltarão antes serão as que podem ser feitas de carro, para destinos perto de casa. “O diferencial da nossa iniciativa em relação a outras do gênero é a curadoria, tanto para aceitar os membros do grupo, como para aprovar os imóveis”, explica.