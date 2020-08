Paola de Orleans e Bragança cria vitrine para artesãos em seu site

Durante a pandemia, percebendo a dificuldade de pequenos artesãos, costureiras, ourives e marceneiros, Paola de Orleans e Bragança criou dentro do seu site a aba Perto, onde divulga os trabalhos dessas pessoas e as conecta a possíveis compradores. “É uma cadeia muito grande, com trabalhos específicos. Usamos a internet para divulgar e inspirar o consumo consciente. Quando investimos o nosso dinheiro em marcas autorais, estamos investindo em economia local”.