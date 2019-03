Paola Carosella interpreta receitas de Lina Bo Bardi em almoço domingo, na Casa de Vidro. Encerrando a programação do Pavilhão de Verão, instalado no Jardim de Lina, com atividades para arrecadação de recursos.

