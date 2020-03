Panini no trem

O arquiteto Aref Farkouh, proprietário do Hotel Toriba, lança novo restaurante em Campos do Jordão, o Estação Toriba – “que traz um conceito de paninoteca com resgate histórico.” A novidade fica dentro de uma autêntica estação ferroviária, localizada em um mirante logo acima de uma linha ferroviária. “Tive vontade de criar mais um atrativo turístico para a cidade, na linha ferroviária mais alta do Brasil, unindo boa comida, vista deslumbrante, e um vagão de 1920, fruto de minha paixão por viagens de trem”, comenta o empresário.