Em três dias de depoimentos, Palocci busca acordo com procuradores no DF

Os três dias, contados a partir de ontem, que Antonio Palocci passará em Brasília serão todos dedicados a prestar depoimentos, segundo apurou a coluna. O ministro tenta fechar um acordo com procuradores do DF no âmbito da operação Greenfield.

Palocci já tem dois acordos com a PF homologados pela Justiça. Um em que cita pessoas sem foro privilegiado – incluindo Lula – a policiais de Curitiba e outro no qual são mencionadas autoridades com foro a investigadores de Brasília.

Leia mais notas da coluna:

+ Brasil ‘é reconhecido por seus museus’, diz diretor

+ Setor de serviços se expande para 32 mil empresas em 10 anos

Paulo Câmara, anti-PSL, quer discutir Nordeste com Bolsonaro

O governador Paulo Câmara, do oposicionista PSB, encaminhou ontem pedido formal de audiência com o presidente Bolsonaro.

A agenda? Tem “bons assuntos”, como a transposição do São Francisco, outros “polêmicos”, como a privatização da Hidrelétrica do São Francisco… e um tema novo e delicado, o 13.º salário do Bolsa Família.

Leia mais notas da coluna:

+ Brasil ‘é reconhecido por seus museus’, diz diretor

+ Setor de serviços se expande para 32 mil empresas em 10 anos

Doria libera gravata mas proíbe jeans e camiseta no Estado

Doria aboliu a gravata em todos os órgãos de governo. Só vai exigir seu uso em situações especiais.

Entretanto, deixou um aviso sutil nas entrelinhas: não estão liberados, de jeito algum, o uso de calças jeans ou camisetas. E vai continuar batendo na tecla da pontualidade.

Leia mais notas da coluna:

+ Brasil ‘é reconhecido por seus museus’, diz diretor

+ Setor de serviços se expande para 32 mil empresas em 10 anos

Poit faz imersão com equipe, para focar estratégias no mandato

A equipe de Vinicius Poit, deputado eleito pelo Novo, fará imersão no interior de SP para traçar as estratégias do mandato. Os trabalhos serão conduzidos pelo ex-Natura Rogério Chér, consultor da Endeavor.

Poit quer contratar seus funcionários com remuneração variável atrelada ao desempenho das metas desenhadas.

Leia mais notas da coluna:

+ Brasil ‘é reconhecido por seus museus’, diz diretor

+ Setor de serviços se expande para 32 mil empresas em 10 anos