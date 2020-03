Palestra com Luciano Huck é cancelada em SP por coronavírus

O apresentador de TV, Luciano Huck, faria uma palestra sobre perspectivas para o Brasil segunda-feira (16), no edifício-sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no centro da capital paulista.

Por conta da pandemia do coronavírus, o evento acabou sendo cancelado na tarde desta sexta-feira (13) – “tendo em vista as recomendações do Ministério da Saúde para se evitar aglomerações e consequente disseminação da pandemia de coronavírus”, informou a organização do encontro.

Huck – que tenta viabilizar sua candidatura a presidente da República em 2022 – falaria para um grupo de empresários, convidados pelo Conselho Político e Social (COPS) da ACSP. A coordenação do encontro é do senador Heráclito Fortes. O ex-governador Paulo Hartung também tinha presença confirmada. Uma nova data será divulgada.