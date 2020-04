Palavra positiva

Diante do cenário de pandemia, pequenas ações podem gerar conforto e solidariedade. Pensando nisso, Rodrigo Pitangui – diretor-geral da Fast Frame no Brasil – reuniu sua equipe de criação para montar campanha nas mídias digitais, levando mensagens e frases positivas por meio das artes. Resultado? Linha exclusiva de quadros criativos para doação. “Nossa motivação é levar um pouco mais de fé, esperança e paciência para as pessoas”, conta o empresário. Sua equipe criou 500 quadros com 20 desenhos variados, onde se lê frases de grandes personalidades, como Dalai Lama e Steve Jobs. Os quadros estão disponíveis, gratuitamente, no site da empresa.