País pode resistir a um ‘cenário externo negativo’, diz executivo

…….

A ameaça de um conflito sério entre EUA e Irã, que ocupou o noticiário mundial ontem, preocupa mas não soou tão dramática para boa parte do mercado por aqui. A ideia que prevaleceu para esse grupo, ao que se apurou, é que um cenário de guerra não interessa às economias desenvolvidas, empenhadas em evitar grandes abalos no preço do petróleo.

O comportamento da Bolsa, ontem, segundo Erminio Lucci, presidente da BGC Liquidez, mostra que o Brasil tem condições de “responder bem a um cenário externo negativo”. Para ele, o País sofreria menos que outros emergentes, dados os bons fundamentos domésticos e as perspectivas de avanço das reformas.

Ação de fornecedores em SP pode

apressar projeto anticorrupção

A suspeita de algum acerto entre os fornecedores de uniformes da rede municipal de educação pode levar Bruno Covas a sancionar, a qualquer momento, o projeto que cria a Política Municipal de Prevenção da Corrupção. O texto já passou na Câmara.

Entre outras, ele determina a comparação automática de preços praticados no setor público com os da área privada. A tecnologia disponível já permite disparar um alerta ante qualquer diferença acima dos 30% nos valores de aquisição dos produtos.

O assunto ganhou relevo após a constatação, dias atrás, de que os kits de uniformes escolares apresentados à Prefeitura por 36 empresas tinham qualidade inferior à exigida nos contratos.

Itaú Cultural fica mais seis

meses com Auditório Ibirapuera

Itaú Cultural e Secretaria da Cultura acabam de renovar por mais seis meses a parceria que mantém o instituto à frente do Auditório Ibirapuera. A decisão decorre dos novos prazos dados à nova concessionária para assumir o Parque do Ibirapuera.

No balanço de nove anos do Itaú nessa tarefa, cerca de 2 milhões de pessoas assistiram a mais de 1,5 mil apresentações de música, cinema e artes cênicas. E a Escola de Música do Auditório se consolidou, com um curso livre de cinco anos para uma média anual de 160 pessoas.

Menos carbono

A Petrobrás, a exemplo de outras 12 globais que integram a Oil and Gas Climate Iniciative, vai selecionar projetos que possam reduzir a emissão de carbono no setor. Até dia 17, as startups que desenvolvem novas tecnologias podem se candidatar a obter financiamento para seus trabalhos. As escolhidas se encontram em março, em Houston, no Investment Day, com técnicos da OGCI.