Pai e filha lançam aplicativo de marcação de consultas e exames

Paula Prado e o pai, José Maria, lançaram uma plataforma de marcação de consultas, exames e teleconsultas com preços acessíveis. A ideia é que o DrApp – que tem a chancela da Associação Paulista de Medicina, observa a dupla –, seja um recurso a mais do acesso à saúde na pandemia. Pai e filha querem atingir o público geral, mas sobretudo pessoas que deixaram de ter convênio médico. E já planejam expandir o aplicativo para outras capitais do País no ano que vem.